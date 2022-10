Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/ Fils - Einbrecher zieht von dannen

Gescheitert ist ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Eislingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die Spuren an der Tür eines Gebäudes in der Straße In den Weingärten. Ein Unbekannter wollte sie zwischen 16.30 Uhr und 11 Uhr aufbrechen. Er scheiterte und zog ohne Beute wieder von dannen. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Die Kriminalpolizei aus Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

++++1956419

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell