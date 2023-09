Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Saterland - Fahndung- und Ermittlungserfolg: Festnahme nach Einbruch

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im Raum Saterland kam es in jüngster Vergangenheit zu mehreren Einbrüchen und im Zuge dessen auch zu Pkw-Diebstählen. Hier ist der Polizei bereits am Montag ein erster Fahndungserfolg gelungen, über den aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt berichtet werden kann:

Am Montag, 4. September 2023, gegen 4.40 Uhr, brachen zunächst unbekannte Personen in ein Gartenhaus der Hauptstraße in Sedelsberg ein und öffneten einen dortigen Spieleautomaten. Im weiteren Verlauf wurde auch ein Pkw im Carport geöffnet. Dabei wurden sie von einem Bewohner entdeckt, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung - in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war - konnte ein heranwachsender Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz durch eine Streifenwagenbesatzung fahrradfahrenderweise auf dem Radweg der Hauptstraße festgestellt und festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurde auch eine Heranwachsende aus Emden als Tatverdächtige zu diesem Einbruch ermittelt. Ein dritter Tatverdächtiger - ein 25-jähriger Mann aus Emden - konnte zunächst noch flüchten.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen zu dieser Sache sowie im Rahmen einer Durchsuchung ergab sich der Verdacht, dass die beiden jungen Männer für weitere Einbrüche im Bereich Saterland, Apen sowie Edewecht verantwortlich sein könnten. Derzeit werden etwaige Tatzusammenhänge geprüft und Ermittlungsverfahren zusammengeführt.

Der heranwachsende Tatverdächtige wurde bereits am Montag einem Haftrichter wegen einer anderen Sache vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die junge Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der zunächst flüchtige 25-jährige Tatverdächtige aus Emden, konnte Dienstagabend im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden wegen einer anderen Sache durch dortige Polizeibeamte festgenommen werden und befindet sich nun, nach einer Vorführung vor einem Haftrichter, ebenfalls in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/5597324

