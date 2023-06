POL-H: Nachtragsmeldung: 38-Jährige nach einer intensiven Suche schwer verletzt gefunden

Hannover (ots) - Am Montagmorgen, 12.06.2023, ist ein 17-jähriger Motorradfahrer in Neustadt am Rübenberge in einer Kurve verunfallt. Er kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 17-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Meerstraße (K 347) aus ...

mehr