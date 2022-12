Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe - Versuchter Pkw- Aufbruch und Sachbeschädigung

Haynrode (EIC) (ots)

Haynrode (EIC)In der Nacht von Sonntag dem 11.12.2022 bis Montag dem 12.12.2022 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw in Haynrode (EIC). An dem blauen Ford Focus wurden, bei dem Versuch in das Fahrzeuginnere zu gelangen, alle vier Fahrzeugtüren beschädigt und eine Scheibe zerkratzt. Zum Zeitpunkt der Tat war das Fahrzeug in der Straße Hinter den Höfen abgestellt. Aufgrund vermehrter Pkw-Aufbrüche in diesem Bereich hat die Polizei entsprechende Ermittlungen übernommen. Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeit wahrgenommen? Hat jemand verdächtigte Fahrzeuge bemerkt? Gibt es noch andere Geschädigte die sich bis dato noch nicht gemeldet haben? Gibt es sonstige Hinweise zur Tat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Leinefelde unter 03605- 56900 entgegen.

