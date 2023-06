Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kreisstraße (K) 347: Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 12.06.2023, ist ein 17-jähriger Motorradfahrer in Neustadt am Rübenberge in einer Kurve verunfallt. Er kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 17-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Meerstraße (K 347) aus Richtung Mardorf kommend, in Richtung Neustadt am Rübenberge. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem er zwei Bäume touchiert hatte, prallte er neben der Fahrbahn auf und kam zum Stehen. Der Neustädter erlitt schwere Verletzungen. Für eine weitere medizinische Versorgung kam er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. /co, desch

