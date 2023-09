Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Tatverdächtige zum Brand des Van-Ameren-Bades festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen ist es der Polizei in Emden und der Staatsanwaltschaft in Aurich gelungen, zwei Männer als Tatverdächtige zu der schweren Brandstiftung des Van-Ameren-Bades am 11.07.2023 in Emden festzunehmen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei Heranwachsende und einen 25-Jährigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die drei in der Tatnacht gemeinschaftlich in das Van-Ameren-Bad ein, entwendeten Bargeld und legten danach ein Feuer, welches einen verheerenden Schaden anrichtete. Bereits am frühen Morgen des 04.09.2023 konnte einer der Heranwachsenden nach einem Einbruch in ein Gartenhaus in Sedelsberg/Landkreis Cloppenburg durch Kräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend von der Polizei in Leer festgenommen. Beide wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht in Emden vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht, dass die zwei Männer für weitere Einbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden verantwortlich sind. Gegen den weiteren Heranwachsenden liegen nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen keine Haftgründe vor.

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Aurich unter 04941-9998610.

