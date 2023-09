Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn++ Verkehrsunfallflucht ++ Gefährdung des Straßenverkehrs++

Uplengen - Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Am 06.09.2023 kam es gegen 08:18 Uhr auf der Großsander Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 78-jähriger Fahrer eines Kraftrollers und seine 75-jährige Sozia tödlich verletzt wurden. Der 78-jährige Rollerfahrer und seine Mitfahrerin aus dem Landkreis Ammerland waren auf der genannten Straße in Fahrtrichtung Uplengen unterwegs, als eine entgegenkommende 43-jährige Fahrzeugführerin in Höhe des Voßbargweg die Absicht hatte, nach links auf eine Hauszufahrt abzubiegen. Dabei übersah diese das entgegenkommende Zweirad und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Aufprall wurde der 78-jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimationspflichtig wurde. Trotz aller Rettungsversuche verstarb er noch an der Unfallstelle. Die 75-jährige Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht und erlag dort nach kurzer Zeit ebenfalls ihren Verletzungen. Die 43-jährige Fahrzeugführerin und ihr 21-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Kraftroller wurde von einem Abschlepper geborgen. Polizeikräfte aus Moormerland, von der Autobahnpolizei Leer und aus dem nahegelegenen Westerstede kümmerten sich vor Ort um die spezialisierte Unfallaufnahme und die Verkehrslenkung. Zudem waren ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrslenkung wurde zudem von der Straßenmeistereien Leer und Uplengen unterstützt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Großsander Straße gesperrt.

Leer - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 06.09.2023 kam es gegen 07:58 Uhr auf der Feldstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und der Fahrerin eines Leichtkraftrades. Der 35-jährige Fahrer des Linienbusses (ohne Fahrgäste) befuhr die Feldstraße in Fahrtrichtung Leer und hatte die Absicht nach links in die Straße Siebenbergen abzubiegen. Dabei wurde der Mann nach bisherigen Erkenntnissen von der Sonne geblendet und geriet etwas in den Gegenverkehr, wobei er eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades übersah. Die junge Frau prallte daher frontal in den Linienbus und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Es folgte eine rettungsmedizinische Behandlung der jungen Frau, die dann anschließend in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht wurde. Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Leichtkraftrad wurde von einem Abschlepper geborgen. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Leer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 05.09.2023 kam es um 16:30 auf dem Weidenweg im Ortsteil Loga zu einem Unfall, als eine 39-jährige Frau aus Moormerland kurz hinter einem Bahnübergang nach rechts von der Fahrbahn kam. Dabei überfuhr die Frau mehrere am Straßenrand befindliche Bäume, welche dadurch komplett entwurzelt wurden. Im Anschluss überschlug sich der Wagen der 39-jährigen und blieb als Totalschaden an der Unfallstelle liegen. Bei Unfallaufnahme durch die Leeraner Polizei wurde festgestellt, dass leichtverletzte Frau ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von 1,4 Promille geführt hatte. Die Frau wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ebenfalls wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Sie darf nun bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge führen. Durch den Unfall entstanden zudem Schäden in einem neben der Unfallstelle befindlichen Vorgarten eines dortigen Hauses.

Moormerland /BAB 31- Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn

Am 05.09.2023 kam es gegen 16:06 Uhr auf der BAB 31 in Höhe Moormerland in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Sande befuhr die Autobahn in genannter Richtung und hatte die Absicht, einen vor ihr befindlichen Pkw zu überholen. Zu diesem Zweck wechselte sie von dem Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und übersah dabei einen neben ihr befindlichen Pkw eines 57-jährigen Heselers, der sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befand. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und blieben anschließend nicht mehr fahrbereit auf dem Standstreifen liegen. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall ausgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht vom 03.09.2023, 20:00 Uhr auf den 04.09.2023, 06:45 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Straße "Am Bingumer Deich", vermutlich war diese in Fahrtrichtung Emsstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 57 touchierte dieser einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten weißen Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. An dem unbekannten Fahrzeug müsste demnach ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite entstanden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag gegen 11:30 Uhr kam es nach Angaben eines 58-jährigen Pkw-Fahrers und seiner 46-jährigen Beifahrerin zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Emsstraße in Fahrtrichtung Weener. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte das Fahrzeug des 58-jährigen Mannes aus Weener, und scherte ohne jeglichen Sicherheitsabstand wieder ein. Dadurch musste der 58-Jährige stark abbremsen, um ein Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen zu vermeiden. Im Anschluss wurde er zudem von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer auch nicht nachvollziehbaren Gründen ausgebremst. Nach bisherigen Erkenntnissen seien weitere Fahrzeugführer auf der Emsstraße unterwegs gewesen, die Zeugen des Geschehens sein können. Sollten diese sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei Weener um Kontaktaufnahme

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell