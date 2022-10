Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gau-Heppenheim (ots)

Sonntag, 23.10.2022, gegen 04:11Uhr:

Am frühen Sonntagmorgen wurde hiesige Dienststelle über einen verunfallten Opel zwischen Gau-Heppenheim und Framersheim informiert. Demnach wäre das Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und hätte sich in einem Acker mehrfach überschlagen. Der Fahrzeugführer sei noch im Pkw. Bis zum Eintreffen der Streife konnte sich der 18 Jahre junge Mann bereits eigenständig und augenscheinlich unverletzt aus seinem Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest beatmete der Fahrzeugführer mit 1,8 Promille Atemalkoholkonzentration. Zur Abklärung möglicher Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Ferner wurde sein Führerschein sichergestellt. Am völlig beschädigten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000EUR.

