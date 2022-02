Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus PKW- Zeugen gesucht

Bodelwitz (ots)

Zwischen Dienstagabend bis Mittwochfrüh entwendeten Unbekannte aus einem geparkt abgestellten PKW in Bodelwitz Werkzeug im Wert von rund 1000 Euro. Bei dem betroffenen PKW handelte es sich um einen roten VW Caddy, welcher in der Pößnecker Straße abgestellt war. Aufbruchspuren konnten zunächst nicht festgestellt werden. Ob es sich um einen Diebstahl oder einen Einbruch aus/ in den PKW handelte wird gegenwärtig geprüft. Hinweise zu möglichen Dieben nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

