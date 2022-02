Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

B2-Heinrichsruh/Schleiz (ots)

Aufgrund offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen wurden am gestrigen Abend drei Insassen eines PKW nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 18-Jährige befuhr die Strecke von Heinrichsruh kommend in Richtung Schleiz, als sie am Abzweig Querspange nach rechts abbiegen wollte. Vermutlich durch zu hohe Geschwindkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und die drei Insassen im Alter von jeweils 18 und 20 Jahren wurden leicht verletzt. Der verunfallte PKW wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell