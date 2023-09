Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Täter nach Angriff mit Messer in Haft

Der 29-jährige Mann, der am vergangenen Sonntag in Emden Polizeibeamte mit einem Messer angegriffen hatte, ist in Haft. Er wurde bereits Dienstagmittag von Polizeibeamten in Emden festgenommen und heute Vormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Emden vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-Jährigen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt nach Oldenburg gebracht.

Rückfragen bitte ab morgen an die Staatsanwaltschaft in Aurich unter 04941-9998610.

