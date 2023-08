Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Handtaschendiebe auf Motorroller unterwegs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Laufe des heutigen Vormittages, 14. August 2023, kam es im Bereich der Fabrikstraße und Zasiusstraße in Freiburg zu zwei Diebstählen durch einen Motorrollerfahrer und seinen Sozius. Diese hatten zweier Fahrradfahrerinnen im Vorbeifahren deren Handtasche beziehungsweise Rucksack aus ihren Fahrradkörben entwendet.

Zu mehreren Diebstählen kam es bereits am Sonntag, 13. August 2023, in Freiburg. Ein bislang unbekannter Motorrollerfahrer und sein Sozius sollen gegen 11.45 Uhr am Betzenhauser Steg einer 31-jährigen Fahrradfahrerin im Vorbeifahren die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen am späten Nachmittag erneut zwei Unbekannte auf einem Motorroller zu: Einer 50-jährigen Radfahrerin, die den Einsiedelnweg befuhr, wurde um 17.05 Uhr ebenfalls im Vorbeifahren der Rucksack aus ihrem Fahrradkorb entwendet.

Inwiefern diese Taten im Zusammenhang stehen könnten, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden junge Männer können wie folgt beschrieben werden: - ca. 20 Jahre alt - schwarze Haare - dunkel gekleidet - schwarz-weißer Schal oder grünes Halstuch - blauer oder dunkler Motorroller - beide Personen trugen keine Helme

Die Polizeireviere Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) und Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.

Die Polizei bittet nochmals ausdrücklich darum, Wertgegenstände wie beispielsweise Handtaschen, Rucksäcke oder Pakete nicht ungesichert in Fahrradkörben oder auf Gepäckträgern zu transportieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell