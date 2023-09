POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Zeugenaufruf zu zwei Verkehrsunfallfluchten

Am Sonntagnachmittag touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16:35 Uhr in der Arend-Smid-Straße vermutlich im Rahmen des Rangierens in einer Parklücke, einen hinter sich geparkten schwarzen Chevrolet. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ lediglich einen Zettel mit Name und Anschrift. Eine Abfrage ergab keinen Treffer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um ein schwarzes Fluchtfahrzeug mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Beifahrerin handeln. Zudem sollen zwei Kinder auf der Rückbank gesessen haben. Der Schaden am Pkw des Geschädigten deutet auf einen Zusammenstoß mit der Anhängerkupplung des unbekannten Fahrzeuges hin. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 31.08.2023 zwischen 14:50 Uhr und 15:20 Uhr in der Straße "Bahnhofsring" neben einem Bekleidungsgeschäft und einem Lebensmittelhändler in der Innenstadt in Leer. Hierbei hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen rechtsseitig geparkten schwarzen Renault beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Pkw des 45-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden im vorderen linken Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von 0:00 Uhr bis 11:00 Uhr ist es am Sonntag zu einem Diebstahl eines Pedelec gekommen. Ein 24-jähriger Mann hatte sein Pedelec unverschlossen an dem Fahrradständer vor seiner Wohnanschrift in der Mozartstraße abgestellt. Um 11:00 Uhr stellt er fest, dass sein schwarzes Pedelec entwendet wurde. Durch den Verbau eines kleinen Ortungsgerätes im Rückstrahler konnte das Pedelec in der Hauptstraße geortet werden. Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich zum Einsatzort und stellten einen 52-jährigen Anwohner fest, welcher zugab, dass ein Pedelec in seiner Garage steht. Nach erster Inaugenscheinnahme konnte das Pedelec dem 24-jährigen Mann zugeordnet werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Diebstahl einer Geldbörse

Ein unbekannter Täter hatte am Samstagnachmittag im Discounter in der Teutonenstraße in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr die Geldbörse einer 77-jährigen Frau entwendet. Die Emderin hatte ihre schwarze Geldbörse im vorderen Fach ihres Rucksacks gelagert. Sie hatte den Rucksack während des Einkaufens in der Kindersitzmöglichkeit des Einkaufswagens abgelegt. An der Kasse stellte die 77-Jährige fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr im Rucksack war. In der schwarzen Geldbörse der Marke Liebeskind befanden sich ca. 80,- Euro Bargeld, zwei Girokarten, eine Kreditkarte, ein Bundespersonalausweis, einen rosafarbenen deutschen Führerschein und eine Krankenkassenkarte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Beschädigung einer Bushaltestelle

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei in Emden gemeldet, dass eine Bushaltstelle in der Heinrich-Nanninga-Straße / Ecke Wilhelm-Hauff-Straße von unbekannten Tätern beschädigt wurde. Dort sei das Glas eingeschlagen worden. Der genaue Tatzeitraum lag zwischen 0:00 Uhr und 12:30 Uhr desselben Tages. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

