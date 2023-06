Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Isselburg - A 3 - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. Juni 2023, 23:49 Uhr

Schwer verletzt wurde in der Nacht zu Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der A 3 bei Isselburg. Aus bislang unklarer Ursache war er von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war der 20-Jährige mit seiner Yamaha kurz vor Mitternacht auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus unklarer Ursache verlor er kurz vor der Anschlussstelle Rees die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Mann aus Rees. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

