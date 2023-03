Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Lagerhalle im Alpha-Park - mehrere Batterien entwendet

Ratzeburg (ots)

13. März 2023 | Kreis Stormarn - 10./11.03.2023 - Reinfeld

In der Nacht von Freitag (10.03.2023) auf Samstag (11.03.2023) kam es in einer Lagerhalle des Alpha-Parks in Reinfeld, in der Voßfelder Straße, zu einem Einbruch. Entwendet wurden eine Vielzahl an Lithium Batterien.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten bislang Unbekannte, durch gewaltsames Öffnung der Umzäunung, auf das Gewerbegelände des Alpha-Parks. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Lagerraum und entwendeten von dort eine Vielzahl an Lithium Batterien für Photovoltaikanlagen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 64.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alpha-Parks aufgefallen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

