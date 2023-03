Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl zweier Fahrzeuge - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

13. März 2023 | Kreis Stormarn - 09./10.03.2023 - Reinbek / Ammersbek

Im Zeitraum vom 09.03.2023, 17.00 Uhr bis zum 10.03.2023, 17.00 Uhr kam es zu Komplettentwendungen zweier Fahrzeuge in Reinbek und Ammersbek.

In der Straße Eichenbusch in Reinbek wurde von einem Parkplatz ein Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug war mit Ratzeburger Kennzeichen versehen. Angaben zur Sachschadenshöhe können hier noch nicht gemacht werden.

In Ammersbek drangen Unbekannte zunächst gewaltsam in eine Garage in der Ohlstedter Straße ein. Sie entwendeten den darin abgestellten Lexus mit Hamburger Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeuges dürfte bei ca. 50.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen in Ammersbek und auch in Reinbek wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

