POL-RZ: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

10. März 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 09.03.2023 - Börnsen

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (09.03.2023), gegen 19.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B 207, auf der Schwarzenbeker Landstraße bei Börnsen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem alle Unfallbeteiligten verletzt wurden.

Nach dem bisherigen Ermittlungstand befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Audi A4 die Schwarzenbeker Landstraße aus Wentorf kommend in Fahrtrichtung Schwarzenbek und wollte an der Kreuzung Schwarzenbeker Landstraße / B 207 nach links in die Straße Birkenweg abbiegen. Mutmaßlich übersah der Pkw-Fahrer aus dem Geesthachter Umland dabei den ihm entgegenkommenden 29-jährigen aus Wentorf in seinem VW Polo und fuhr nach links in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß beide Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde der Wentorfer schwer- und der 82-jährige leichtverletzt. Sie wurden umgehend in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Hinzuziehung eines Gutachters wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck angeordnet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 31.500 Euro.

