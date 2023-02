HZA-GI: Weltzollorganisation (WZO) zeichnet Hersfelder Zöllner aus

Hauptzollamt Gießen

Eine besondere Ehrung wurde gestern Zollamtsinspektor Michael Röthig vom Hersfelder Zoll zuteil. Die Weltzollorganisation (WZO) in Brüssel verlieh dem erfahrenen Zollbeamten eine Urkunde für besondere Verdienste und außergewöhnliche Leistungen für die internationale Zoll-Gemeinschaft.

Einmal im Jahr, zum Weltzolltag (26. Januar) ehrt die WZO mit dem nicht alltäglichen Zertifikat verdiente Zöllner und Zöllnerinnen. Beim Hauptzollamt Gießen - zu dem unter anderem auch Dienststellen in Kassel, Fulda und Bad Hersfeld gehören - freut man sich, dass auch in diesem Jahr wieder ein Beschäftigter geehrt wurde. Bundesweit wurde das Zertifikat in diesem Jahr anlässlich des Weltzolltages, an dem die Staaten weltweit der Arbeit des Zolls für Bürger, Wirtschaft und Umwelt gedenken, nur 20-mal an deutsche Zöllnerinnen und Zöllner verteilt.

In einer Online-Veranstaltung würdigte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher am Mittwoch, 08. Februar 2022 die Verleihung und den erfolgreichen Einsatz von Be-diensteten der deutschen Zollverwaltung. Die Verleihung stand - wie auch der der Weltzolltag - in diesem Jahr im Zeichen der Förderung der nächsten Generation. Die Themen demographischer Wandel und Generationenwechsel stehen auch beim Zoll ganz weit oben auf der Agenda.

"Unsere Nachwuchskräfte sind ein besonders wichtiger Aspekt der zukünftigen Zollverwaltung. Die Menschen machen den Zoll aus", so die oberste Zollchefin.

Geehrt wurden daher Zöllner und Zöllnerinnen, die besonderen Einsatz bei der berufspraktischen Ausbildung der Nachwuchskräfte zeigen und eine Kultur des Wissensaustauschs und des Berufsstolzes im Zollwesen fördern.

Die Leiterin des Hauptzollamtes, Uta Ruge, überreichte das vom Generalsekretär der Weltzollorganisation, Kunio Mikuriya unterzeichnete "Certificate of Merit" im Gießener Hauptzollamt. "Sie engagieren sich seit Jahren in besonderer Weise bei der berufspraktischen Ausbildung der Nachwuchskräfte und vermitteln der nächsten Generation nicht nur die für den Vollstreckungsbereich notwendigen fachspezifischen Kenntnisse und Erfahrungen, sondern darüber hinaus auch die Werte und das Berufsbild der Zollbeamtinnen und Zollbeamten. Damit tragen Sie wesentlich zur Sicherstellung einer engagierten und qualitativ hochwertigen Aufgabenerfüllung der jungen Kolleginnen und Kollegen bei." so die Leiterin des Hauptzollamtes bei der Übergabe des Zertifikates.

Michael Röthig ist als Mitarbeiter in herausgehobener Stellung seit mehr als 20 Jahren in der bundesweit größten Vollstreckungsstelle des Zolls in Bad Hersfeld tätig. Dort ist er u. a. auch als Lehrender für Schulungen des Personals und der Auszubildenden für das eingesetzte elektronische Vollstreckungssystem zuständig.

Der Zoll setzt bei seinen Ausbildungen auf ein duales System. Die fundierte Wissensvermittlung und Wissensweitergabe in Theorie und Praxis stellt dabei einen wichtigen Bestandteil der Berufsvorbereitung dar. Gerade im Bereich des Lernens zeitgemäße, digitale Formate anbieten zu können, ist ein elementarer Bestandteil des Erneuerungsprozesses. Dazu braucht es engagierte Menschen, wie Michael Röthig, der zusammen vielen weiteren Ausbilder/innen dafür Sorge trägt, dass die nächste Generation gut fürs Berufsleben vorbereitet ist.

Der Zoll bietet jährlich zum 01. März und 01. September bundesweit Ausbildungsplätze für ei-ne Ausbildung zum Zollbeamten/ zur Zollbeamtin im mittleren und gehobenen Dienst. Informationen gibt es im Internet unter www.zoll.de oder direkt beim Hauptzollamt Gießen.

Für eine Einstellung 2024 sucht das Hauptzollamt Gießen noch bis zum 15. April 2023 Bewerber/Bewerberinnen für ein duales Studium und bis zum 15. Oktober 2023 für die Ausbildung im mittleren Zolldienst.

