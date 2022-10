Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zoll erwischt Schmuggler auf der Autobahn 21.000 Zigaretten sichergestellt

Gießen (ots)

Gießen/Limburg

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 in Höhe von Limburg ist einer Zollstreife des Hauptzollamtes Gießen ein Zigarettenschmuggler ins Netz gegangen.

Die Kontrolleure zogen einen Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Köln zu einer Kontrolle aus dem Verkehr. Laut Auskunft des Fahrers waren er, sein Beifahrer und eine Mitfahrerin auf dem Weg in die Niederlande und hätten angeblich nur fünf Stangen Zigaretten dabeigehabt, die er den Zöllnern bereitwillig zeigte. Doch die erfahrenen Zöllner waren argwöhnisch und inspizierten das Fahrzeug auf dem Rastplatz Limburg genauer. Im Laderaum und im Gepäck der Reisenden fanden sie schließlich weitere 100 Strangen Zigaretten mit bulgarischem Steuerzeichen sowie 400 Gramm Tabak und 130 Liter Dieselkraftstoff in Plastikkanistern. Die Glimmstängel waren in Decken und Zwischenräumen der Verkleidung einfach versteckt. "Aufgrund der Menge von 21.000 Zigaretten und den Transportumständen gehen wir von einer gewerblichen Verbringung aus, so dass die Freimengenregelung für Zigaretten aus einem EU-Staat nicht angewendet werden konnte", so Michael Bender, der Pressesprecher des Hauptzollamtes Gießen. Somit ist die Steuer für alle Zigaretten in Höhe von fast 4.000 Euro entstanden. Auch der ein-geführte Diesel überschreitet die Freimenge von 20 Litern und muss daher versteuert werden. Gegen den 29-jährigen, bulgarischen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Ver-dachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Ihn erwartet eine Geldstrafe. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Die Zollfahndung wurde über den Fall informiert.

