Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Diebstähle hochwertiger Fahrzeuge mit Keyless Go System

Mainz/Rheinhessen (ots)

Seit dem 16.09.2022 kam es im Bereich Rheinhessen zu einer Serie von bislang acht Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge. Der jüngste Fall ereignete sich in Stadecken-Elsheim am frühen Montagmorgen des 26.09.2022. Wie in allen anderen Fällen, hatte der Eigentümer sein hochwertiges Fahrzeug, in diesem Fall einen Audi Q5, abends in den grundsätzlich frei zugänglichen Carport auf seinem Grundstück abgestellt. Der Audi wurde dann im Laufe der Nacht von bislang unbekannten Tätern entwendet. Auffällig ist, dass alle acht gestohlenen Fahrzeuge (vier Audi Q5, zwei BMW X5, ein Audi Q7 und ein Mercedes Benz) mit einem Keyless-Go-System ausgestattet waren. In allen Fällen befanden sich die zugehörigen Fahrzeugschlüssel während dem Tatzeitraum im jeweiligen Wohnanwesen, in Reichweite zum parkenden Fahrzeug. Das Fachkommissariat für Bandenkriminalität der Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter vermutlich ein technisches Gerät, um die Funkwellen der originalen Fahrzeugschlüssel zu verlängern und so das Keyless-Go-System zu überlisten. Die Täter halten sich hierzu mit einem kleinen Gerät in der Nähe des Autoschlüssels/Wohnanwesens auf, fangen hier die Signale ab und senden diese an ein zweites Gerät in der Nähe der Autotür. So wird die Reichweite der Funkwellen des Schlüssels verlängert und das Fahrzeug lässt sich öffnen und starten, ohne dass Aufbruchsspuren oder Beschädigungen entstehen. Die Fahrzeuge und Kennzeichen wurden europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Mainz rät:

- Lesen sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, ob sich die Keyless-Funktion ausschalten lässt.

- Wenn möglich das Fahrzeug über Nacht in einer verschlossenen Garage abstellen.

- Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell