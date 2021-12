Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Gemeldete Explosion führt zu Großalarm der Feuerwehr

Velbert (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, 30.12.2021, wurde die Feuerwehr Velbert um 07.06 Uhr zu einer Explosion in die Neustraße in Velbert Tönisheide alarmiert. Die Anruferin hatte zunächst auf der Feuerwache in Velbert angerufen, wurde aber direkt an die Kreisleitstelle Mettmann verwiesen. Sie hatte mehrere Knallgeräusche und aus dem Fenster heraus Feuerschein wahrgenommen. Trotz intensiver Erkundung des gesamten Bereichs in Verbindung mit der Polizei konnte zwischen Neustraße und Nevigeser Straße kein zur Alarmierung passendes Schadenereignis festgestellt werden. Die Befragung weiterer Personen ließ die Vermutung zu, dass es sich bei dem Knall um Silversterböller handelte. Durch die Dunkelheit und den Regen in Verbindung mit möglichen Stromschwankungen ist anzunehmen, dass die Straßenbeleuchtung als Flammenschein wahrgenommen wurde.

Abschließend ein dringender Hinweis:

Bei sämtlichen Einsätzen, die ein Eingreifen der Feuerwehr und/oder des Rettungsdienstes erforderlich machen (z.B. Brände, Unfälle, medizinische Notfälle oder ausgetretene Gefahrstoffe), ist die Leitstelle des Kreises Mettmann unter der Rufnummer 112 zu kontaktieren, weil nur dadurch eine zeitnahe Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte sichergestellt werden kann.

Im #EINSATZFÜRVELBERT waren bis ca. 08.00 Uhr 20 Fahrzeuge mit insgesamt 60 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge Tönisheide, Mitte sowie Neviges und des Rettungsdienstes der Stadt Velbert.

