Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Diensthund stellt Tatverdächtigen nach Einbruch - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. Juni 2023, 03:03 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Autohaus in Düsseltal am frühen Samstagmorgen konnte ein Tatverdächtiger durch einen Diensthund gestellt und durch Beamte festgenommen werden. Der polizeilich bekannte Mann wurde dem zuständigen Richter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Durch eine Sicherheitsfirma wurde der Polizei ein Einbruchalarm in einem großen Autohaus gemeldet. An dem gläsernen Gebäude war eine Eingangstür eingeschlagen worden. Sofort umstellten mehrere Polizisten das Objekt und konnten nach kurzer Zeit einen Mann in dem Autohaus entdecken. Als dieser aus dem Gebäude flüchten wollte, setzte ein Diensthundführer nach mehrmaliger Androhung sein Tier ein. Der Verdächtige wurde leicht verletzt und konnte schließlich festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er ist bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten und anderer Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

