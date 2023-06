Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Staatsschutz sucht Zeugen nach Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 1. Juni 2023, 19:50 Uhr

Der Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen nach einem Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikt in Pempelfort gestern Abend.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es an der Kaiserstraße im Bereich des dortigen Zugangs zum U-Bahnhof nach anfänglichen Beleidigungen durch einen Mann zu einem körperlichen Angriff auf eine trans Frau. Der Mann soll mit seinen mitgeführten Taschen mehrfach auf sie eingeschlagen und sie am Boden liegend gewürgt haben. Ersten Zeugenangaben zufolge habe sich der Tatverdächtige anschließend durch den unterirdischen Bereich bis zum Aufgang Richtung "ERGO-Tower" entfernt. Die Geschädigte wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte eine transfeindliche Motivation des Mannes tatleitend gewesen sein. Aus diesem Grund hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt und von athletischer Statur bei einer Größe von rund 1,75 Metern. Er hat kurze braun-graue Haare sowie abstehende Ohren und war mit einem grünen oder grauen Oberteil sowie einer Jeanshose bekleidet. Er führte zwei dunkle Akten-/Laptoptaschen mit sich. Die Geschädigte hat einen osteuropäischen Akzent in seiner Stimme wahrgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

