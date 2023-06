Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 1. Juni 2023, 9:45 Uhr

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen ein 57-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Mörsenbroich. Der Mann war auf seinem Motorroller von einem Pkw erfasst worden und gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 28-Jährige mit ihrem Smart auf der Heinrichstraße aus Richtung Brehmstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Münsterstraße wollte sie von der Rechtsabbiegespur der Heinrichstraße nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 57-Jährigen, der mit seinem Vespa-Roller verbotswidrig die Sonderspur für Busse rechts neben ihr befuhr. Der Mann stürzte zu Boden und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

