POL-D: Stadtmitte: Auseinandersetzung in Sprachschule - Zwei Männer geraten in Streit - Opfer erleidet Stichverletzungen - 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission eingerichtet

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 31. Mai 2023, 17:35 Uhr

Gestern kam es am späten Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die am gleichen Sprachkurs teilnehmen. Das Opfer erlitt dabei Stichverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Ukrainer, wurde vorläufig festgenommen. Angesichts der Schwere des Vorfalls wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer in der Sprachschule wegen einer vermeintlichen Belanglosigkeit in einen Streit, aus dem sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Dabei zog der 33-Jährige ein Messer und stach auf seinen 34 Jahre alten Kontrahenten ein. Das Opfer wurde dadurch schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Auskunft der Ärzte nicht. Noch am Tatort konnte der 33-jährige Verdächtige von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Im Laufe des Tages wird er einem Haftrichter vorgeführt.

