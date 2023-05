POL-D: Meerbusch: A 44 - Tunnel Strümp - Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht mehrere Unfälle - Ein Mensch leicht verletzt - Blutproben - Führerschein beschlagnahmt

Düsseldorf (ots) - Unsere Pressemitteilung vom 19. Mai 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5512829 Nachdem am 18. Mai 2023 ein 22 Jahre alter Mann bei einem Alleinunfall auf der A 57 lebensgefährlich verletzt worden war, erlag er in der Nacht zu heute in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: ...

