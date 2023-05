Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Wesel - A 3 Richtung Arnheim - Lkw prallt gegen Baum - Mann stirbt an Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. Mai 2023, 18:10 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall gestern am frühen Abend ist ein 52-jähriger Lkw-Fahrer gestorben. Er war mit seinem Lkw gegen einen Baum geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 52-jährige Mann aus Bulgarien mit seiner Sattelzugmaschine auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wesel und der Anschlussstelle Hamminkeln verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die rechte Leitplanke und prallte nach etwa hundert Metern gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Kleve sicherte die Unfallspuren. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Arnheim bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell