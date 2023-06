Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Erkrath - A 3 - Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Vier Menschen leicht verletzt - Verkehrsbeeinträchtigungen

Mittwoch, 31. Mai 2023, 15:55 Uhr

Für Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die Abendstunden sorgte gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der A 3 bei Erkrath. Bei dem Geschehen waren insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 25-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen dem Parkplatz Stindertal und dem Autobahnkreuz Hilden wollte er nach rechts auf den dort freigegebenen Seitenstreifen wechseln. Hierbei touchierte er den Ford eines 39-Jährigen, der daraufhin ins Schleudern geriet. Nach einer Kollision mit einer Betonschutzwand kam der Ford quer zur Fahrbahn zum Stehen. In weiterer Folge prallten ein 57-Jähriger mit seinem VW sowie ein 46-Jähriger mit seinem Peugeot gegen das Auto. Eine 27 Jahre alte Frau in ihrem Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit den beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer des Ford, der 57-Jährige in dem VW und seine 32-jährige Begleiterin sowie der 46 Jahre alte Mann in dem Peugeot wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Köln bis 20:30 Uhr gesperrt. Es kam zu Staus mit einer Länge von bis zu fünf Kilometern.

