Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Fußgängerin von Motorrad erfasst - 69-jährige Düsseldorferin erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 31. Mai 2023, 17:06 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in Pempelfort zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fußgängerin auf der Straße von einem Motorrad erfasst wurde. Gestern am frühen Abend erhielt die Polizei die Nachricht, dass die Düsseldorferin ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen ist. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Motorradfahrer, ein 58-jähriger Düsseldorfer, mit seiner BMW auf der Pempelforter Straße in Richtung Adlerstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen überquerte die Fußgängerin dann etwa in Höhe des Humboldt-Gymnasiums vom Malkastenpark aus kommend plötzlich die Straße. Der Kradfahrer versuchte wohl noch der 69-Jährigen auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß der beiden. Der Motorradfahrer prallte im Anschluss gegen einen geparkten Pkw. Beide Beteiligten wurden nach dem Unfall schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Gestern Abend erhielt die Polizei die Nachricht, dass die Fußgängerin gestern ihren Verletzungen in einer Klinik erlegen ist. Der schwer verletzte Motorradfahrer befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

