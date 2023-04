POL-PDLD: Edenkoben - Gewinnversprechen

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 19.04.2023 kam es gegen 19:30 Uhr in Wörth am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Pedelecfahrer stürzte, weil er vermutlich zu schnell auf einen Bordstein fahren wollte und ihm das Vorderrad wegrutschte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit von Pedelecs nicht zu unterschätzen ist und es ...

