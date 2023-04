POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrsunfall mit Pedelec

Kandel (ots) - Am 18.04.2023 wurde im Rahmen der Aktion "Roadpol Speed" zwischen 07:30 Uhr - 13:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Verkehrsüberwachung an mehreren Örtlichkeiten durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Geschwindigkeitsüberwachung. Die erste Kontrollörtlichkeit befand sich in Kandel in Höhe der Feuerwehr. Bei erlaubten 70km/h wurden 14 Verstöße festgestellt. Die ...

