POL-PDLD: Edesheim, BAB65 - Unfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Mülleimers in der Nähe des Bürgerparks in Wörth am Rhein. Dieser geriet auf bislang ungeklärte Weise in Brand. Durch das schnelle agieren der Feuerwehr konnte eine Gefahr für Personen oder ein Übergriff des Feuers verhindert werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein ...

