Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit riskanter Fahrweise

Wiesloch (ots)

In Wiesloch fiel einer Streifenbesatzung am Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr ein 27-Jähriger auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Messplatzstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs war. Dieser befuhr im Anschluss die Südtangente und beschleunigte hier auf mehr als das doppelte der erlaubten Geschwindigkeit. Er wurde durch die Polizisten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel sofort auf, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille. Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell