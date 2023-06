Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 2. Juni 2023, 14:10 Uhr

Schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Düsseltal. Der Mann war beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 28-Jähriger mit seinem Toyota auf der Münsterstraße in Richtung Rath unterwegs. Nachdem er an der Ampel kurz vor dem Derendorfer Bahnhof wegen Rotlicht gehalten hatte, setzte er seine Fahrt fort. Beim Anfahren bemerkte er einen 74 Jahre alten Fußgänger zu spät, der die Münsterstraße einige Meter weiter in Richtung Liststraße überqueren wollte. Trotz Vollbremsung wurde der Passant von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Ein nachfolgender BMW einer 21-Jährigen prallte gegen das Heck des Toyota. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

