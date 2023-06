Polizei Düsseldorf

POL-D: Einsatzfahrt in Stadtmitte - Streifenwagen kollidiert mit Taxi - Ein Polizeibeamter schwer und zwei weitere leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 3. Juni 2023, 03:30 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Samstagmorgen ein Polizeibeamter bei einem Verkehrsunfall in Stadtmitte zu. Ein weiterer Beamter und eine Beamtin wurden leicht verletzt. Ihr Streifenwagen war während einer Einsatzfahrt mit einem Taxi kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Streifenteam unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Steinstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Einsatzstichwort war ein kurz zuvor gemeldeter Einbruch mit Täter am Ort. Im Kreuzungsbereich Steinstraße/Berliner Allee kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Taxi eines 55-Jährigen. Bei der Kollision wurde ein 25 Jahre alter Polizist auf der Rückbank schwer verletzt und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die ebenfalls 25 Jahre alte Fahrerin und ein 26-jähriger Beamter zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

