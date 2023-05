Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Gartenhauses in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 20.05.2023, kam es gegen 22:00 Uhr in der Ochtumstraße in Elsfleth zu einem Brand, der ausgehend von einem Gartenhaus auch ein Einfamilienhaus sowie umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen hat.

Dabei hörte der Hauseigentümer zunächst einen lauten Knall und stellte anschließend den Brand in seinem Gartenhaus fest. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Elsfleth und der Polizeikräfte steht das ca. 5x5m große Gartenhaus bereits in Vollbrand. Durch den Löscheinsatz kann ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus verhindert werden, während das Gartenhaus aber nicht mehr zu retten ist und nahezu komplett abbrennt. Hitzebedingt entstehen an der zum Gartenhaus zeigenden Seite des Einfamilienhauses ebenso Schäden, wie an einem Gartenzaun und den dahinter befindlichen Bäumen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung während des Brandes kam es im Bereich der an das betroffene Grundstück angrenzenden Bahnstrecke zudem kurzzeitig zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

