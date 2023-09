Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 03.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Explosion in einem Einfamilienhaus

Westoverledingen - Am Samstag gegen 17:10 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Charlottenstraße zu einer Explosion, bei der ein 50-jähriger Bewohner des Haues lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Wohngebäude durch die Explosion und ein entstandenes Feuer bereits schwer beschädigt worden. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt vor Ort behandelt und wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es liegen Hinweise vor, dass sich der 50-Jährige zum Vorfallszeitpunkt in dem Gebäude befunden und die Explosion dort ausgelöst haben könnte. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Durch die Explosion und den Brand wurde das Gebäude derart beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Wert. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur abschließenden Brandursache dauern an.

