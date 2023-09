Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.09.2023 - Korrekturmeldung

PI Leer/Emden (ots)

In der Pressemitteilung vom 02.09.2023 wurde in drei Meldungen fälschlicherweise als Ereignistag von Samstag berichtet. Die Vorfälle haben sich jedoch am Freitag ereignet. Wir haben diesen Fehler in den jeweiligen Meldungen korrigiert und bitten diesen zu entschuldigen.

++ Trunkenheitsfahrt ++ Ladendiebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++ 2 Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen ++

Trunkenheitsfahrt

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 17jähriger aus Emden mit seinem Kleinkraftrad die Hammer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis ergab einen Wert von 1,24 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ladendiebstahl

Emden - Bereits am vergangenen Dienstag kam es zu einem Diebstahl einer Leergutkiste in einem Lebensmittelgeschäft in der Geibelstraße. Der bislang unbekannte 'Kunde' der auf Videoaufnahmen zu sehen ist, entnahm im Geschäft eine Leergutkiste und steckte diese in den Pfandautomaten. Den ausgedruckten Bon im Wert von 3,30 Euro lässt er sich an der Kasse auszahlen. Ob er damit genug Brötchengeld ergaunert hat, ist der Polizei nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Sonnabend (Korrektur: Freitag) wurde der Pkw Volvo V40 in blau mit Städtekennzeichen aus Leer auf dem Parkplatz hinter einem Modehaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße geparkt. Als die Fahrzeugführerin gegen 15:20 Uhr zum Pkw zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der linken Seite vom Volvo. Ein unbekannter Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Leer - Gegen 15.00 Uhr am Sonnabend (Korrektur: Freitag) kam es zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Pkw. Ein 44jähriger aus Weener befuhr mit dem Pkw VW Tiguan die Heisfelder Straße in Richtung Stadtmitte und musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgenden beiden Fahrzeuge VW Polo und VW Touran hielten ebenfalls. Der nun folgende 47jährige Pkw-Führer aus Weener erkannte dies zu spät und fuhr mit dem VW Golf auf den Pkw Touran hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Touran auf den Polo aufgeschoben, der wiederum gegen den Tiguan stieß. Die 55jährige Pkw-Führerin des Touran aus Moormerland verletzte sich leicht. Ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen Leer - Gegen 17:00 Uhr am Sonnabend (Korrektur: Freitag) kam es auf der Jann-Berghaus-Brücke zu einem Auffahrunfall. Bei stockendem Verkehr befuhr die 53jährige Pkw-Führerin aus Jemgum mit dem Pkw Kia die Emsstraße in Richtung Weener. Auf der Brücke stieß sie dann mit ihrem Pkw mit dem vorausbefindlichen Pkw BMW einer 43jährigen Pkw-Führerin aus Oldenburg zusammen. Beide Pkw-Führerinnen und ihre jeweiligen beiden Mitfahrer verletzten sich leicht.

