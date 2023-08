Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Tödlicher Verkehrsunfall auf der Auricher Straße in Emden++

Am 31.08.2023 kam es gegen 07:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Auricher Straße. Nach dem bisherigen Kenntnisstand war ein 14-Jähriger aus Emden mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg parallel der Auricher Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Erikaweg kam ihm ein 12-Jähriger auf einem Fahrrad entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Fahrradlenker, worauf der 14-Jährige mit seinem Fahrrad strauchelte und nach rechts in Richtung der Fahrbahn gegen einen vorbeifahrenden Auflieger eines LKW prallte. Der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen schweren Verletzungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Zudem betreute ein Seelsorger Augenzeugen des Geschehens. Die Auricher Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei in Emden sucht Zeugen des Unfalles und insbesondere den derzeit noch unbekannten Fahrer des LKW. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass dieser den Zusammenstoß nicht bemerkt hat.

