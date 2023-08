Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Korrekturmeldung zur Pressemitteilung vom 28.08.2023 in Bezug auf die gefährliche Körperverletzung ++ Kontrolle in der Fußgängerzone ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Korrekturmeldung zur Pressemitteilung vom 28.08.23 in Bezug auf die gefährliche Körperverletzung

Die Pressemitteilung vom Montag, den 28.08.23 ist dahingehend zu korrigieren, dass sich die Tat am 26.08.2023 um 02:40 Uhr und nicht um 20:40 Uhr ereignete. Es werden weiterhin Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Leer - Kontrolle in der Fußgängerzone

Am 28.08.2023 fanden Kontrollen bezüglich Beschwerden über Scooterfahrer und Radfahrende in der Fußgängerzone in Leer statt. Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Leer/Emden musste in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 10 gebührenpflichtige Verwarnungen feststellen. Sieben Radfahrende wurden an Ort und Stelle mit einem Verwarnungsgeld von 25 Euro belegt. Weitere drei Scooterfahrer erhielten eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 50 Euro. Einige Fußgänger bedankten sich bei den Einsatzkräften für die Kontrolle. Die Verfügungseinheit wird auch im September gleichgelagerte Kontrollen in der Fußgängerzone durchführen.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Eine 62-jährige Leeranerin erschien am Dienstag auf der Polizeistation in Hesel, um eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu erstatten. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Im Brink", ihr Wohnmobil hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hesel zu melden.

