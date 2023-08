Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn ++ Autofahrerin touchiert Pkw auf Überholstreifen ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Althusiusstraße ist es am Sonntagmorgen gegen 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Beim Rückwärtsfahren hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Golf Sportsvan touchiert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann vor einem Lokal in der Innenstadt am neuen Markt einen Streit zwischen drei Personen schlichten. Unvermittelt wurde er von einer 31-jährigen Frau angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Kurze Zeit später kamen dann zwei Männer zusammen mit vier weiteren noch unbekannten Personen auf den 22-jährigen Emder zu. Sie wirkten körperlich auf den jungen Mann ein, so dass er schließlich zu Boden ging. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht und am Arm. Der 22-jährige Mann meldete sich erst nach der Tat auf der Dienststelle in Emden und erstatte Anzeige. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Hesel - Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10:35 Uhr auf der Oldenburger Straße. Ein 18-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Hesel unterwegs und kam auf Höhe des Heseler Waldes nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der junge Mann aus Hesel gegen einen Baum und überschlug sich. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Polizei führte eine Unfallaufnahme durch und ermittelt zurzeit die Unfallursache.

BAB31 - Autofahrerin touchierte Pkw auf Überholstreifen

Eine 36-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw am Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr den Hauptfahrstreifen der Autobahn 31 im Bereich und in Fahrtrichtung Emden. Des Weiteren fuhr ein 48-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw den Überholstreifen in gleicher Richtung. Als der Mann aus Emden an der 36-jährigen Autofahrerin vorbeifahren wollten, fuhr sie nicht ausreichend rechts und kam leicht auf den linken Fahrstreifen. Hierbei touchierten sich beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkws. Die Beteiligten blieben unverletzt.

