Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr wüten bislang unbekannte Täter im Gebäude der Ortsverwaltung Ingerkingen und machen Beute.

Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, geriet die Ingerkinger Ortsverwaltung in das Visier von Einbrechern. Bislang unbekannte Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf und gelangen so in das Innere des Gebäudes. An einer weiteren Tür im Erdgeschoss scheitern die Einbrecher. Ihren Beutezug setzten die Täter im Obergeschoss fort. Sämtliche Bürotüren wurden aufgebrochen und die Büros sowie Aktenschränke durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut aus den Büroräumen können bislang nicht gemacht werden. Aus dem Jugendraum im Obergeschoss wurde das dort aufbewahrte Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

