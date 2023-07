Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - tierischer Fall

bellender Hund und aufmerksame Nachbarn lösen Polizeieinsatz aus

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr meldet ein besorgter Bürger, dass im Nachbarhaus in der Geislinger Straße seit Stunden ein Hund bellt und dies schon den ganzen Tag so geht. Aufgrund des Anrufes, versuchen Polizisten des Reviers in Göppingen dem Hund zu Hilfe zu kommen. Vor Ort kommt den Beamten sofort der Besitzer des Hundes entgegen. Wie sich rausstellt, wird der Junghund gerade daran gewöhnt, alleine zu bleiben. Offensichtlich bedarf es noch weiterem Training.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz) - 1357282

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell