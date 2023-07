Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr bog ein 36-Jähriger in Albeck mit seinem Pedelec, von der Straße Am Flötzbach kommend, nach rechts in die Ringstraße ein. Da er wohl zu schnell war, kam er beim Abbiegen auf die linke Fahrbahnseite. Ein Bus kam ihm entgegen. Der Radler stieß mit seinem Pedelec gegen die linke vordere ...

mehr