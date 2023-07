Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag kollidierte ein Radler mit einem Linienbus in Langenau.

Gegen 14.15 Uhr bog ein 36-Jähriger in Albeck mit seinem Pedelec, von der Straße Am Flötzbach kommend, nach rechts in die Ringstraße ein. Da er wohl zu schnell war, kam er beim Abbiegen auf die linke Fahrbahnseite. Ein Bus kam ihm entgegen. Der Radler stieß mit seinem Pedelec gegen die linke vordere Seite des Buses. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Der 54-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Die Polizei Langenau nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro.

