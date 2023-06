Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beutel mit Wertsachen übergeben - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Mittwoch, 28.6.2023, gegen 23.00 Uhr eine verdächtige Person auf der Neustraße in Warendorf beobachtet haben. Eine Warendorferin hatte am Abend einen Schockanruf erhalten und dem Anrufer Glauben geschenkt. Sie händigte einem Boten gegen 23.00 Uhr einen Beutel aus, in dem sich Schmuck und Geld befand. Der Bote ist geschätzt 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, südländischen Typs, trug eine helle Hose und ein dunkles T-Shirt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang erneut die Warnung vor Betrug am Telefon.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Beenden Sie sofort das Gespräch,

o wenn Sie nach Geld oder Wertgegenständen gefragt werden,

o wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint und/oder

o wenn der unbekannte Anrufer Sie zur Verschwiegenheit auffordert.

- Erstatten Sie Strafanzeige!

- Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen, wie falscher Amtsträger oder Enkel.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell