POL-WAF: Drensteinfurt. Zigaretten bei Einbruch in Verkaufsraum einer Tankstelle gestohlen

Warendorf (ots) - Nur bis in den Vorraum des Clubheims gelangen unbekannte Täter am Mittwoch, 28.6.2023, 23.45 Uhr in Beckum auf dem Sportplatz an der Vorhelmer Straße. Offensichtlich sahen der oder die Täter von dem weiteren Einbruch ab. Wer hat kurz vor Mitternacht verdächtige Personen rund um den Sportplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

