Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.6.2023, 7.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Grothues/K 3/Zubringer in Everswinkel. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Roller den Zubringer von der L 793 kommend und bog in den Kreisverkehr ein. Ein 70-Jähriger aus Everswinkel befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße und bog ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Der Münsteraner bremste seinen Roller aufgrund des einbiegenden Autos und rutschte auf der nassen Fahrbahn weg. Dabei verletzte sich der 34-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell