Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 29.6.2023 ereignete sich gegen 6.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung L 811/K 19 im Bereich Alverskirchen. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die K 19 in Richtung Sendenhorst/Alverskirchen. An der Einmündung zur L 811 bog der Freckenhorster mit seinem Auto nach links auf die L 811 in Richtung Sendenhorst ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines Ahleners. Der 32-Jährige befuhr mit seinem Auto die L 811 in Richtung Alverskirchen. Der Ahlener wich noch mit seinem Pkw aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 32-Jährigen über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Graben. Der Ahlener wurde dabei verletzt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt geschätzt 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell