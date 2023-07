Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag erlitt eine Radlerin bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Gegen 16.15 Uhr bog ein 18-Jähriger, von der Kienlesbergstraße kommend, nach rechts in den Lehrer-Tal-Weg ab. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer wohl eine Radlerin. Die 54-Jährige fuhr in Richtung Kienlesbergstraße und überquerte mit ihrem Pedelec den Lehrer-Tal-Weg. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt die Radlerin leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Den Schaden am Mercedes und dem Pedelec schätzt sie auf insgesamt 1.000 Euro.

